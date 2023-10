Na adrenalínové preteky so psom sa prihlásili stovky účastníkov

Bratislava 7. októbra (TASR) - Stovky dvojíc sa prihlásili na sobotné medzinárodné preteky Extreme aponi dog race v Bielych Karpatoch, ktorých trasa prechádza aj cez hranice s Českom. Majitelia so psami budú prekonávať prírodné a umelo vytvorené prekážky. TASR o tom informovala organizátorka Veronika Takácsová.



Pre súťažiacich je pripravená šesťkilometrová trať s vyše 25 prekážkami, ktoré budú zdolávať spolu so svojím psom. Súčasťou pretekov je aj beh v bahne, podliezanie, preskakovanie a zdolávanie vody. Prihlásených je viac ako 300 pretekárskych dvojíc z Česka, Slovenska, ale aj Rakúska a Maďarska.



"Extreme aponi dog race vznikol v spolupráci s našimi českými partnermi z Extreme Dog Race, ktorí v Česku organizujú úspešný seriál OCRC (Obstacle Course Racing Canicross) pretekov. Keďže sme na rovnakej vlne a radi čelíme novým výzvam, napadlo nám spojiť sily a priniesť v oblasti prekážkových pretekov so psom niečo, čo tu ešte nebolo," povedala Takácsová.



Súťažiaci pobežia cez Chránenú krajinnú oblasť (CHKO) Biele Karpaty a CHKO Bílé Karpaty, okolo vodnej nádrže Mlynky (Vodná nádrž Kostolnica), lesnými chodníkmi a cyklotrialovými cestami k rozhľadni Holý vrch. Organizátori venujú časť získaných finančných prostriedkov Slobode zvierat.