Šutaj Eštok: Na akciách k Veľkej noci sa prijmú mimoriadne opatrenia

Bratislava 25. marca (TASR) - Na veľkých podujatiach spojených s Veľkou nocou sa prijmú mimoriadne opatrenia. Monitorovať sa majú napríklad bohoslužby či obchodné centrá. Avizoval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Poukázal pritom na to, že teroristický útok v Moskve bol cielený na kresťanskú komunitu. Na Bezpečnostnej rade SR sa podľa neho riešilo aj možné zvýšenie stupňa rizika teroristického ohrozenia z druhého na tretí.



"Budú prijaté mimoriadne opatrenia, aby sme posilnili všetky rizikové podujatia, najmä spojené s Veľkou nocou, to znamená, že posilníme kontrolu a posilníme hliadky na veľkých spoločenských akciách spojenými s bohoslužbami, rovnako budeme monitorovať zvýšenou aktivitou všetky obchodné centrá a obchodné domy tak, aby sme eliminovali akékoľvek možné riziko toho, že sa niečo podobné môže udiať aj na Slovensku," spresnil.



Minister avizoval, že na budúci týždeň sa plánuje stretnutie v Národnom bezpečnostnom analytickom centre. To situáciu vyhodnocuje z hľadiska bezpečnosti. Šéf rezortu doplnil, že sa vyhodnotia všetky nové informácie a ak to bude potrebné, zvýši sa aj stupeň rizika teroristického ohrozenia. Pripomenul, že na najvyšší možný ho zvýšilo aj Francúzsko.



Poukázal tiež na to, že v roku 2022 sa na Slovensko dostala vysoko riziková a nebezpečná osoba. Muž pochádza z Tadžikistanu a má trvalý pobyt na Ukrajine. Aktuálne je umiestnený v záchytnom tábore Sečovce a prebieha konanie o jeho extradícii. Šutaj Eštok kritizoval predchádzajúce vlády za to, že umožnili "nekontrolovateľný" tok pre všetku nelegálnu migráciu.



V koncertnej sále neďaleko ruskej Moskvy došlo v piatok (22. 3.) k útoku. Vtrhli tam neznámi muži a spustili paľbu na návštevníkov a personál. V budove okrem toho vypukol aj požiar. Zahynulo najmenej 137 ľudí, ďalších vyše 180 bolo zranených. K útoku sa prihlásila džihádistická sieť Islamský štát (IS).