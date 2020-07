Na benefičnej akcii Hudba bez bariér vystúpi Tomáš Klus

Bratislava 22. júla (TASR) - Výnimočný projekt Hudba bez bariér mieri do Špišskej Novej Vsi, 20. novembra poteší fanúšikov v miestnej športovej hale. Večer plný emotívnej hudby organizuje už ôsmykrát občianske združenie Parasport24. Headlinerom bude známy český spevák Tomáš Klus, ktorý na tomto podujatí vystúpi prvýkrát. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Je to ôsme pokračovanie, pretože v niektorých rokoch sa nám akciu podarilo urobiť dvakrát v inom meste. Tak je to aj tento rok, už v marci sme to stihli v Liptovskom Mikuláši. Tentokrát si náš projekt Hudba bez bariér objednalo mesto Spišská Nová Ves. Sme za to vďační, lebo je to už tretíkrát, čo si Hudbu bez bariér niekto objednal so slovami - aj my chceme tento pekný projekt u nás,“ uviedol pre médiá organizátor podujatia Miroslav Buľovský.



Po prvý raz vystúpi na akcii Hudba bez bariér známy český spevák a skladateľ Tomáš Klus. Získať ho na charitatívne podujatie dalo Buľovskému zabrať. „Vždy oslovujem viacerých podľa pocitu, ale hlavne tak, aby to ladilo v dramaturgii, v scenári a réžii. Tomášovi som písal a volal dovtedy, kým sa nám nestretli termíny. Pri takýchto zvučných menách je to veľmi vzácne. Som trpezlivý, nevzdávam sa a aj preto sa teraz môžeme tešiť z Tomáša Klusa,“ dodáva.



Hudba bez bariér prinesie vyše dvojhodinový hudobný program, zložený z vystúpení viacerých sólových umelcov a hudobných zoskupení. V Športovej hale v Špišskej Novej Vsi vystúpia okrem Tomáša Klusa spevák Martin Harich, skupina Dennyiah, gitarista Dávid Bílek, folklórny súbor Čačina a bubnová show Batida. Nebude chýbať vokálna kapela For You, ktorá sa stala známou vďaka hitu Nenahraditeľná so Simou Martausovou.



Hudba bez bariér si v Špišskej Novej Vsi pripravila špeciálne prekvapenie v podobe trička, ktoré si diváci budú môcť kúpiť priamo na koncerte. Výťažok zo vstupného venuje organizátor už tradične na dobročinné ciele občianskeho združenia Parasport24. Časť tejto pomoci daruje priamo na mieste počas podujatia.



„Začiatky boli ťažké, vždy som sníval, že budem robiť aj takéto akcie. Predsa všetko o čom dokážeme snívať - môže byť reálne, tak snívajme,“ uzatvára Buľovský.