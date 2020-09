Na bezpečnosť detí v prvý školský deň dohliadnu policajné hliadky

Bratislava 1. septembra (TASR) – Na bezpečnosť detí v prvý školský deň (2. 9.) budú na Slovensku dávať pozor hliadky štátnej, mestskej či obecnej polície. V okolí škôl a priľahlých uliciach dohliadnu na plynulosť cestnej premávky, ktorú budú v prípade potreby riadiť a usmerňovať.



So začiatkom školského roka polícia vodičom radí predvídať a sledovať situáciu hlavne v okolí zastávok, škôl a nákupných centier, kde je zvýšený pohyb chodcov, detí i starších ľudí. "Odporúčame v blízkosti priechodov pre chodcov znížiť rýchlosť. Kým si opäť všetci účastníci cestnej premávky zvyknú na zvýšený pohyb na cestách, treba byť mimoriadne opatrný," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Skôr, ako pôjde dieťa prvýkrát do školy bez dozoru dospelých, musí podľa polície vedieť základné pravidlá cestnej premávky. Všetci chodci by totiž mali vedieť, že môžu vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrú vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto. Taktiež, že nesmú vstúpiť na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré znemožňujú výhľad. "Tiež, že cez cestu sa prechádza zásadne po priechode pre chodcov a najkratším smerom – kolmo. Mali by vedieť aj to, že nesmú vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov," spresnila Bárdyová.



Polícia rodičom radí, aby okrem toho, že naučia deti základné dopravné pravidlá a značky, zvýšili ich bezpečnosť aj ďalšími opatreniami. Napríklad obliekali ich dostatočne pestro a dali na školskú tašku, topánky či čiapku reflexné prvky, aby vodič už z diaľky dieťa zbadal a zvýšil svoju pozornosť.



Na bezpečnosť detí bude v stredu dohliadať aj Mestská polícia Bratislava, a to najmä v blízkosti priechodov pre chodcov pred vybranými základnými školami. "S mestskými policajtmi sa budú môcť školáci a ich rodičia stretnúť pri 17 základných školách," avizuje bratislavská mestská polícia.