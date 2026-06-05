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Na Bielej noci v Paríži sa predstaví aj dielo slovenského umelca
Inštalácia pozostáva z nadrozmerných nafukovacích objektov pripomínajúcich diamanty a drahokamy.
Autor TASR
Paríž 5. júna (TASR) - Súčasťou 25. ročníka festivalu súčasného umenia Nuit Blanche 2026, známeho ako Biela noc v Paríži, je aj monumentálna inštalácia Big Fat Diamonds od slovenského multimediálneho umelca Mareka Kvetana. Inštalácia sa predstaví medzinárodnému publiku v sobotu 6. júna od 19.00 h na nádvorí radnice 9. parížskeho obvodu. Dielo sa do centra francúzskej metropoly dostalo vďaka Slovenskému inštitútu v Paríži. TASR o tom v piatok informovala jeho riaditeľka Jana Kňažková.
Inštalácia pozostáva z nadrozmerných nafukovacích objektov pripomínajúcich diamanty a drahokamy. Namiesto oslavy luxusu však Kvetan využíva symboliku vzácnych kameňov na kritickú reflexiu konzumizmu, ekonomického rastu, udržateľnosti a predstáv o hodnote materiálnych statkov. Monumentálne „diamanty“ tak vyzývajú návštevníkov na zamyslenie nad tým, čo je v dnešnej spoločnosti skutočne cenné.
„Organizátorov festivalu, ktorým je magistrát mesta Paríž, slovenské dielo zaujalo svojou silnou výpoveďou a aktuálnosťou tém, ktoré otvára,“ uviedla Kňažková.
Slovenskú stopu na prestížnom parížskom sviatku umenia dopĺňa aj animované dielo Science as a Pillar of Trust od tvorivého štúdia Ové Pictures. Návštevníci si ho môžu pozrieť v sídle Zastúpenia Európskeho parlamentu v Paríži, ktoré sa nachádza v samotnom centre francúzskej metropoly.
„Sme mimoriadne hrdí, že sa nám opäť podarilo presvedčiť parížskych partnerov o kvalite slovenského umenia. Slovenské diela sa predstavujú na prestížnych miestach v srdci Paríža, kde ich počas jednej noci uvidia tisíce milovníkov umenia z celého sveta,“ zdôraznila Kňažková.
Inštalácia pozostáva z nadrozmerných nafukovacích objektov pripomínajúcich diamanty a drahokamy. Namiesto oslavy luxusu však Kvetan využíva symboliku vzácnych kameňov na kritickú reflexiu konzumizmu, ekonomického rastu, udržateľnosti a predstáv o hodnote materiálnych statkov. Monumentálne „diamanty“ tak vyzývajú návštevníkov na zamyslenie nad tým, čo je v dnešnej spoločnosti skutočne cenné.
„Organizátorov festivalu, ktorým je magistrát mesta Paríž, slovenské dielo zaujalo svojou silnou výpoveďou a aktuálnosťou tém, ktoré otvára,“ uviedla Kňažková.
Slovenskú stopu na prestížnom parížskom sviatku umenia dopĺňa aj animované dielo Science as a Pillar of Trust od tvorivého štúdia Ové Pictures. Návštevníci si ho môžu pozrieť v sídle Zastúpenia Európskeho parlamentu v Paríži, ktoré sa nachádza v samotnom centre francúzskej metropoly.
„Sme mimoriadne hrdí, že sa nám opäť podarilo presvedčiť parížskych partnerov o kvalite slovenského umenia. Slovenské diela sa predstavujú na prestížnych miestach v srdci Paríža, kde ich počas jednej noci uvidia tisíce milovníkov umenia z celého sveta,“ zdôraznila Kňažková.