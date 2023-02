Na blu-ray vyšiel dokument Dežo Hoffmann – fotograf Beatles

Bratislava 8. februára (TASR) – Dokumentárny film Patrika Lančariča Dežo Hoffmann – fotograf Beatles (2022) vyšiel na blu-ray nosiči. Divákov zoznámi so slovenským fotografom svetového významu, dvorným fotografom Beatles, ktorý spolupracoval aj s Rolling Stones a ďalšími hviezdami druhej polovice 20. storočia.



"Celovečerný dokument približuje život a tvorbu slovenského fotografa Deža Hoffmanna, ešte nedávno takmer zabudnutého tvorcu, ktorý sa preslávil v zahraničí. Stal sa prvým fotografom anglickej rockovej kapely Beatles ešte skôr, ako sa stala slávnou," približuje snímku Slovenský filmový ústav (SFÚ). Hoffmann s členmi Beatles intenzívne spolupracoval v 60. rokoch minulého storočia a jeho fotografie vyskakujúcich hudobníkov sa stali ikonické. "Každý chcel mať také fotky, aké mali Beatles," hovorí vo filme Eric Burdon, spevák skupiny Animals.



"Hoffmann priniesol do fotografickej estetiky pop-music nóvum. Nespútanosť, slobodu, pohyb, dynamiku, autenticitu. Z dnešného pohľadu ide o veci také bežné, že sa považujú za absolútnu samozrejmosť. Ale na konci 50. a začiatku 60. rokov išlo naozaj o prevratný spôsob zachytenia umelcov na fotkách," poznamenal producent filmu Patrik Pašš. Dodáva, že aj to je jeden z dôvodov, prečo Hoffmannove fotografie dodnes nezostarli.



Hoffmann začal Beatles fotografovať na začiatku ich hudobnej kariéry. Postupne sa stal jedným z najzásadnejších fotografov éry 'sixties', pred jeho objektívom neskôr stáli aj ďalšie hudobné kapely, ako napríklad Kinks, Hollies, Yardbirds, Pink Floyd, The Who, Jimi Hendrix Experience, Frank Sinatra, Elton John, ale aj hviezdy džezu či filmové osobnosti. Za tri desaťročia vytvoril viac ako milión záberov.



Film na príbehu osudového stretnutia fotografa so skupinou Beatles dokumentuje dôležitosť Hoffmannovho vplyvu vo vývoji fotografie vo svete pop-music. "Jeho novátorstvo dnes nie je celkom docenené, hoci jeho fotografie sa stali nezmazateľnou súčasťou histórie svetovej pop-music a patria do jej zlatého fondu," uvádza SFÚ.



Blu-ray nosič s filmom sa k záujemcom dostáva krátko po uvedení dokumentu v slovenských kinách a televízii. Titulky má slovenské, anglické a slovenské pre nepočujúcich, obsahuje aj audiokomentár pre nevidiacich.