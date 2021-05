Na Bratislavskom hrade budú premietať jeho požiar a premenu na ruinu

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) – Historické múzeum v spolupráci s Národnou radou SR pripravilo na piatok pri príležitosti 210. výročia od veľkého požiaru Bratislavského hradu špeciálnu videoprojekciu. Premietať ju budú na južnej a východnej fasáde Hlavného paláca Hradu. Diváci si budú môcť pozrieť požiar Hradu a jeho následnú premenu na ruinu tak, ako ho zachytili pamiatkari pred prvou veľkou rekonštrukciou.



Veľký požiar vypukol v nočných hodinách 28. mája 1811 v priestoroch Zimnej jazdiarne. Rozšíril sa na Hradný palác a tiež ďalej do Podhradia, kde si vyžiadal obete a napáchal aj na tunajších domoch obrovské škody. "Hrad ako ruina existoval takmer 150 rokov a v minulosti sa uvažovalo dokonca nad jeho zbúraním," zdôrazňuje Andrea Litváková, vedúca oddelenia prezentácie SNM - Historického múzea. Dodala, že súčasná podoba Hradu je výsledkom dvoch veľkých rekonštrukcií realizovaných v 50. a 60. rokoch minulého storočia a po roku 2008 až do súčasnosti.



Videoprojekcia je naplánovaná po 20.00 h, potrvá do polnoci.