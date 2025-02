VIDEO: Školské dokumenty falšovali aj známe osobnosti

Bratislava 12. februára (TASR) - Históriu a význam archívnictva na Slovensku približuje výstava s názvom Archívy - základ identity štátu. V stredu ju slávnostne otvorili vo výstavnom priestore na Západnej terase Bratislavského hradu. Reflektuje 70 rokov organizovaného archívnictva na Slovensku a zároveň 50 rokov od prijatia prvého slovenského zákona a archívnictve.



Návštevníkom priblíži vývoj archívnictva na Slovensku prostredníctvom viacerých tematických sekcií. Na paneloch sa zoznámia s históriou vzniku archívov, archívnou legislatívou aj najvýznamnejšími osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o rozvoj archívnictva.







"Výstava približuje odborné činnosti archivárov od prijatia dokumentu až po jeho využitie historikmi alebo občanmi," povedala pre TASR Nora Nosterská, grafička a realizátorka výstavného projektu, ktorý záujemcom ukáže aj reštaurátorské techniky, vďaka ktorým sa podarilo zachrániť vzácne archívne dokumenty.



Záujemcovia si môžu prezrieť tiež unikátny historický mobiliár a vzácne archívne dokumenty." "Uvidia aj rekonštrukciu historickej pracovne archivára či depotu a môžu tak získať autentický pohľad na vývoj tejto profesie,"" dodáva Mária Grófová, hlavná koordinátorka výstavy, ktorá prezentuje i uchované školské dokumenty. Je medzi nimi napríklad triedna kniha či rozvrh hodín zo začiatku 20. storočia.



V zápisnici z porady profesorského zboru Gymnázia Jána Hollého v Trnave zo školského roku 1924/25 nájdu návštevníci výstavy aj zaujímavú poznámku o hudobnom skladateľovi Gejzovi Dusíkovi, ktorý "falšoval svoje školské dokumenty". Medzi raritnými dokumentmi je tiež záznam o prvom odstrele pušným prachom, ktorý pochádza z banského archívu v Banskej Štiavnici, a notový záznam so skladbou komponovanou špeciálne pre Adelu Ostrolúcku. Pozoruhodná je aj ukážka pionierskej kroniky písanej v azbuke.



Zaujímavú výstavu pripravilo Ministerstvo vnútra SR - odbor archívov a registratúr v spolupráci so štátnymi archívmi. Potrvá do 18. marca. Vstup je voľný.