Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu N'89 - Cesta k slobode

Bratislava 14. novembra (TASR) - Na Bratislavskom hrade vo štvrtok podvečer otvorili výstavu N'89 - Cesta k slobode, ktorá pokrýva obdobie od polovice 80. rokov až po Nežnú revolúciu. Výstavu organizuje Historické múzeum Slovenského národného múzea (SNM), Ústav pamäti národa a Klub 89.



Na vernisáži výstavy, ktorá sa konala v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu, sa zúčastnil aj predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. "Je to obdobie, ktoré malo aj svoje čaro a, samozrejme, že malo aj svoje chyby. Tými chybami bolo najmä to, nemohli sme hovoriť, čo cítime, vždy sa človek musel báť, či ho niekto odpočúva alebo nie," zhodnotil Danko minulý režim.



Organizátori sa podľa vlastných slov rozhodli rozšíriť projekt o rozmer vnímania slobody. "Od revolučných dní v roku 1989 dorástli na Slovensku dve generácie mladých ľudí, ktorí buď Nežnú revolúciu nezažili, alebo mali sotva desať rokov a teda ešte nerozumeli politickým zmenám v štáte. Preto začiatok výstavy je zasadený do polovice 80. rokov 20. storočia a vnímavý návštevník bude mať možnosť spoznať alebo pripomenúť si hlavné obmedzenia slobody v komunistickom Československu," uviedli na webe múzea organizátori.



Návštevníci budú môcť podľa organizátorov spoznať aj dodnes nevystavované predmety, ktoré sú doplnené multimediálnymi prvkami. Dodávajú, že výstava je ukončená prvými slobodnými voľbami a symbolicky aj zničením pamätníka Klementa Gottwalda a premenovaním Gottwaldovho námestia na Námestie slobody.



Výstava potrvá do 22. novembra 2020.