Na budovanie škôl pre rómske deti je vyčlenených takmer 12,6 mil. eur

Bratislava 12. decembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil vo štvrtok výzvu s názvom "Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl". Na výzvu je vyčlenených vyše 12,59 milióna eur. TASR o tom informovala riaditeľka mediálneho odboru úradu splnomocnenca Miriam Žiaková. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. marca 2025.



"Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre obce v Atlase rómskych komunít 2019 je zabezpečiť prístup žiakov z marginalizovaných rómskych komunít k inkluzívnemu a vysokokvalitnému individualizovanému vzdelávaniu prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl," vysvetlila Žiaková.



Obce môžu prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl realizovať stavebné úpravy a rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu, obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Súčasťou podpory môže byť výstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov kuchyne, školskej jedálne, prípadne výdajne jedla a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia kuchyne, jedálne či výdajne, ako aj výstavba a rekonštrukcia školských športovísk a telocviční.



"Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil v poradí už svoju 11. výzvu Programu Slovensko 2021-2027. Aktivitami výzvy zameranými na kvalitné a dostupné vzdelávanie pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl sa zabezpečí rovnosť príležitostí pre všetky deti a žiakov bez rozdielu, s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí a rozmanitých výchovno-vzdelávacích potrieb a celkové zlepšenie postavenia rómskej komunity v spoločnosti," povedal splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško.