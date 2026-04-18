< sekcia Slovensko
Na budove NRSR sa začali práce zamerané na zateplenie
Projektom sa má dosiahnuť úspora v spotrebe energií, zlepšiť energetická efektívnosť a hospodárnosť budovy NR SR, ako aj tepelný komfort osôb.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Na budove parlamentu sa začali práce zamerané na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie časti budovy parlamentu. Kancelária Národnej rady (NR) SR uzavrela zmluvy na zákazku v celkovej sume takmer 2,7 milióna eur. Ide zatiaľ o dve zo štyroch častí projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy. Práce sa podľa zmlúv začali 24. marca. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie Kancelárie NR SR.
Na výmenu fasádnych prvkov vybrali zhotoviteľa Metrostav Slovakia. Zmluvná cena je vo výške 2.551.208,41 eura s DPH. Práce majú trvať do 23. januára 2028. Zateplenie časti budovy má na starosti spoločnosť KAMI PROFIT. Práce za 140.208,31 eura s DPH majú byť ukončené do 23. marca 2027. K zvyšným častiam projektu opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy NR SR sa budú ešte pripravovať verejné obstarávania.
Aktuálna zákazka vzišla z riadneho verejného obstarávania, kritérium vyhodnotenia ponúk bola najnižšia celková cena. „Kancelária Národnej rady SR pristupuje k realizácii prác s maximálnym ohľadom na chod ústavného orgánu. Našou prioritou je v maximálne možnej miere eliminovať vplyv realizačných prác projektu na fungovanie NR SR a prácu zamestnancov Kancelárie NR SR,“ uviedli pre TASR z kancelárie parlamentu.
Projektom sa má dosiahnuť úspora v spotrebe energií, zlepšiť energetická efektívnosť a hospodárnosť budovy NR SR, ako aj tepelný komfort osôb a zároveň sa má výrazne znížiť prevádzková environmentálna záťaž budovy. Práce budú financované zo zdrojov EÚ v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.
