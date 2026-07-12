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Na budove parlamentu pokračujú práce, vymieňajú sa presklené steny
Zároveň prebiehajú aj práce súvisiace so zateplením stropov v jednotlivých etapách.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Na budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave naďalej pokračujú rekonštrukčné práce. Aktuálne sa postupne vymieňajú presklené steny na budove. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Práce zamerané na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie časti budovy parlamentu by mali stáť celkovo takmer 2,7 milióna eur.
Aktuálne sa podľa kancelárie realizujú práce súvisiace s výmenou presklených stien zo strany od Dunaja aj od ulice Mudroňova v prednej časti objektu a postupne aj v čele objektu budovy Národnej rady SR. Zároveň prebiehajú aj práce súvisiace so zateplením stropov v jednotlivých etapách. „Všetky práce prebiehajú v zmysle harmonogramov stavebných prác podľa súvisiacich zmlúv, zároveň sú prispôsobované aj aktuálnym prevádzkovým potrebám podľa činnosti Národnej rady SR a jej orgánov,“ uisťuje kancelária parlamentu.
Kancelária NR SR zatiaľ uzavrela zmluvy na dve zo štyroch častí projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy. Na výmenu fasádnych prvkov vybrali zhotoviteľa Metrostav Slovakia. Práce má urobiť za 2.551.208,41 eura s DPH, trvať majú do 23. januára 2028. Zateplenie časti budovy má na starosti spoločnosť Kami Profit. Práce za 140.208,31 eura s DPH majú byť ukončené do 23. marca 2027. K zvyšným častiam projektu opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy NR SR sa budú ešte pripravovať verejné obstarávania.
Projektom sa má dosiahnuť úspora v spotrebe energií, zlepšiť energetická efektívnosť a hospodárnosť budovy NR SR, ako aj tepelný komfort osôb a zároveň sa má výrazne znížiť prevádzková environmentálna záťaž budovy. Práce sú financované zo zdrojov EÚ v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.
Aktuálne sa podľa kancelárie realizujú práce súvisiace s výmenou presklených stien zo strany od Dunaja aj od ulice Mudroňova v prednej časti objektu a postupne aj v čele objektu budovy Národnej rady SR. Zároveň prebiehajú aj práce súvisiace so zateplením stropov v jednotlivých etapách. „Všetky práce prebiehajú v zmysle harmonogramov stavebných prác podľa súvisiacich zmlúv, zároveň sú prispôsobované aj aktuálnym prevádzkovým potrebám podľa činnosti Národnej rady SR a jej orgánov,“ uisťuje kancelária parlamentu.
Kancelária NR SR zatiaľ uzavrela zmluvy na dve zo štyroch častí projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy. Na výmenu fasádnych prvkov vybrali zhotoviteľa Metrostav Slovakia. Práce má urobiť za 2.551.208,41 eura s DPH, trvať majú do 23. januára 2028. Zateplenie časti budovy má na starosti spoločnosť Kami Profit. Práce za 140.208,31 eura s DPH majú byť ukončené do 23. marca 2027. K zvyšným častiam projektu opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy NR SR sa budú ešte pripravovať verejné obstarávania.
Projektom sa má dosiahnuť úspora v spotrebe energií, zlepšiť energetická efektívnosť a hospodárnosť budovy NR SR, ako aj tepelný komfort osôb a zároveň sa má výrazne znížiť prevádzková environmentálna záťaž budovy. Práce sú financované zo zdrojov EÚ v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.