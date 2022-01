Bratislava 26. januára (TASR) - Na celom Slovensku si treba dávať v stredu ráno pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb," pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 9.00 h, na východe krajiny do 12.00 h.



Slovenská správa ciest (SSC) vodičom na svojom portáli zjazdnost.sk upozorňuje na mrznúce mrholenie v lokalitách Lipany a Humenné. Opatrný treba byť aj na cestách III. triedy v obvode Lučatín a Banská Bystrica a na horskom priechode Vrchslatina, kde je zľadovatený sneh od jedného do dvoch centimetrov.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na diaľnici D3 Poľana - Skalité a rýchlostnej ceste R4 Svidník-juh - Svidník-sever je na vozovke kašovitý a čerstvý sneh od jedného do dvoch centimetrov.



Cesty I., II. a III. triedy majú povrch vozoviek takisto prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach sa môže vyskytovať kašovitý alebo utlačený sneh od jedného do troch centimetrov, miestami do piatich centimetrov, okolo Námestova je to do desať centimetrov.



Povrch vozoviek horských priechodov je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Cukmantel, Dobšiná, Donovaly, Grajnár, Herlianske Sedlo, Chorepa, Makov, Podspády, Súľová, Štós a Veľké Pole je povrch vozovky pokrytý vrstvou utlačeného snehu do dvoch centimetrov, na horskom priechode Huty do piatich centimetrov. Na horskom priechode Vrchslatina je zľadovatený sneh s hrúbkou dva centimetre.