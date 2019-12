OPATRNE NA CESTÁCH: Na celom území treba počítať s poľadovicou

Bratislava 15. decembra (TASR) - Povrch vozoviek na väčšine územia Slovenska je mokrý, v hornatejších oblastiach pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do päť centimetrov. Na celom území Slovenska treba počítať s poľadovicou. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk a Stella centrum.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, rovnako ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Na ceste Úhornianske Sedlo a Krásnohorské Podhradie je vrstva utlačeného snehu do päť centimetrov.



Na poľadovicu si treba podľa Stella Centra obzvlášť dávať pozor na cestách do Kútov, Senice, Malaciek, v úseku Korytnica - Ružomberok pod horských priechodom Donovaly a na cestách tretej triedy v obvode Sekule, Martin a Rajec.



Horské priechody Vrchslatina, Zbojská, Chorepa, Fačkov, Besník, Čertovica, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Huty, Šturec, Donovaly a Vernár sú pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Zbojská má na povrchu vozovky miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.