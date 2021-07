Na celom území SR treba rátať s búrkami, výstrahy sú aj pred povodňami

Bratislava 11. júla (TASR) - Na celom území Slovenska treba počas nedele počítať s výdatnejšími búrkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Vo viacerých okresoch tiež platia výstrahy pred povodňami.



"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," približujú meteorológovia. Výstrahy predbežne platia do 21.00 h. Približne do 12.00 h platí pre okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Levice a Krupina výstraha druhého stupňa pred búrkami.



SHMÚ upozorňuje, že pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch, ako aj stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov. Vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred povodňami, a to pre okresy Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Banská Štiavnica, Brezno, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Výstrahu prvého stupňa pred povodňami vyhlásili pre oblasť Levice - západ, Žilina - Rajčanka a okresy Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Výstrahy sa priebežne aktualizujú podľa hydrometeorologickej situácie.