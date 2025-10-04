< sekcia Slovensko
Na českej ambasáde v Bratislave volili aj symfonici z Prahy
Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK vystúpil v piatok večer v Slovenskej filharmónii v rámci Bratislavských hudobných slávností.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. októbra (TASR) - Na veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave v piatok (3. 10.) večer odvolili vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu aj viacerí členovia Symfonického orchestru hlavného mesta Prahy FOK. Ďalšia časť členov hudobného telesa má prísť voliť v priebehu soboty. TASR to potvrdili z Veľvyslanectva ČR v Bratislave.
Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK vystúpil v piatok večer v Slovenskej filharmónii v rámci Bratislavských hudobných slávností.
Česká ambasáda v Bratislave je jedným zo 108 zastupiteľských úradov ČR, kde v aktuálnych voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR ( 3. - 4. 10.) môžu voliť Česi v zahraničí. Volebná miestnosť bude i tam otvorená v sobotu do 14.00 h.
Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK vystúpil v piatok večer v Slovenskej filharmónii v rámci Bratislavských hudobných slávností.
Česká ambasáda v Bratislave je jedným zo 108 zastupiteľských úradov ČR, kde v aktuálnych voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR ( 3. - 4. 10.) môžu voliť Česi v zahraničí. Volebná miestnosť bude i tam otvorená v sobotu do 14.00 h.