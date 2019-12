BUĎTE OPATRNÍ: Na cestách bude cez sviatky viac policajtov

Bratislava 20. decembra (TASR) – Počas Vianoc bude na cestách viac policajtov, ktorí sa pri kontrolách zamerajú na rýchlosť, mobil za volantom aj alkohol. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



„Všetkých, ktorí plánujú sadnúť si za volant počas vianočných sviatkov, polícia nabáda k zvýšenej miere tolerancie a predvídavosti. Na cestách sa totiž budú pohybovať aj menej skúsení vodiči,“ pripomína polícia s tým, že už pred Vianocami posilnila hliadky na celom Slovensku, a to aj z radov poriadkových a železničných policajtov.



Policajti tiež pripomínajú zhustenú premávku v okolí nákupných centier. V súvislosti s tým avizujú viac dopravných policajtov v uliciach, ktorí budú usmerňovať premávku, aby zabránili možným kolónam.



Prezídium PZ varuje aj pred vreckármi počas vianočných nákupov. Radí, aby ľudia nenechávali peňaženky na vrchu kabeliek a iných prístupných miestach, ako sú napríklad nákupné vozíky. Mužom odporúča peniaze ukladať do vnútorného vrecka na saku, svetri či kabáte, namiesto zadného vrecka nohavíc. Polícia tiež radí nemať pri sebe väčšie množstvá hotovosti a nemať napísaný na platobnej karte PIN kód.



Občania si tiež majú dávať pozor aj na kľúče od bytu, v prípade straty sa okamžite ponáhľať domov a vymeniť zámok. „Ak ste s kľúčmi od bytu prišli aj o kľúče od pracoviska, mali by ste včas informovať aj zamestnávateľa, aby nedošlo k ohrozeniu cudzieho majetku,“ dopĺňajú policajti.



Vodičom pripomínajú, aby si nezabudli zabezpečiť svoje auto, na ktorého sedadle by nemali nechávať kabelky, tašky alebo mobilné telefóny.