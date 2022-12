OPATRNE: Na cestách komplikuje situáciu sneh i hmla, tvoria sa kolóny

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na viacerých úsekoch slovenských ciest komplikuje dopravu v utorok ráno zhoršená zjazdnosť, premávku spomaľujú tiež kolóny. Informujú o tom zdroje dopravných informácií.



Slovenská správa ciest (SSC) na svojom portáli zjazdnost.sk varuje pred hmlou s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalite Iliašovce.



Stellacentrum upozorňuje na snehové jazyky a záveje v úseku Hruštín - Príslop a v okolí Malatinej na Orave. "Ľad je na ceste v úseku Trstice - Topoľníky," dodáva.



Zelená vlna RTVS informuje o kolónach so zdržaním 15 minút, ktoré sa tvoria pri vjazde do Bratislavy na diaľnici D1 v smere zo Senca i na diaľnici D2 od Stupavy.



Kolónu s 20-minútovým zdržaním nahlásili vodiči aj v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, približne 15 minút sa zdržia vodiči v kolóne v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce.