Na cestách sa môže kvôli nízkym teplotám vytvárať námraza

Bratislava 15. januára (TASR) - Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. V lokalite Námestovo sa vyskytuje nárazový vietor spolu so snehovými prehánkami. Silný vietor so snežením je v lokalite Donovaly. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, pričom úseky D3 Svrčinovec - Poľana - Skalité, R3 Trstená - Tvrdošín a R4 obchvat Svidníka sú pokryté kašovitým a čerstvým snehom hrúbky jedného až troch centimetrov.



Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, prípadne pokrytý vrstvou utlačeného, kašovitého alebo čerstvého snehu hrúbky jedného až troch centimetrov, miestami až do piatich centimetrov. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica až do desiatich centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý (platí pre HP Látky-Prašivá, Chorepa, Zbojská, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Soroška, Dargov, Skýcov, Šútovce, Príslop, Vyšehrad, Branisko, Pusté Pole, Biela Hora, Havran). Na HP Herlianske Sedlo a Podspády je vozovka pokrytá vrstvou utlačeného a čerstvého, prípadne kašovitého snehu do hrúbky piatich centimetrov, na ostatných HP iba do jedného až troch centimetrov.



Snehové reťaze sú podľa cestárov pre všetky vozidlá nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Na cestách III. triedy v oblasti Haligoviec a Spišskej Starej Vsi len pre vozidlá nad 3,5 tony. Pre nákladné vozidlá nad 12 metrov dĺžky je uzatvorený HP Príslop (cesta I/78).