Na cestách si dajte pozor, situáciu komplikuje zľadovatený sneh
Komplikácie hlásia aj zo Záhoria.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Zľadovatený sneh i poľadovica spôsobujú problémy v piatok večer na viacerých úsekoch ciest. Informujú o tom zdroje dopravných informácií.
Zelená vlna STVR na sieti X uvádza, že zľadovatený sneh sa nachádza na cestách tretej triedy v okolí Námestova a Trstenej. Oznamuje tiež, že úsek Muráň - Červená Skala je uzavretý pre nákladné autá dlhšie ako desať metrov.
Stellacentrum na webe upozorňuje na poľadovicu v okrese Svidník. Komplikácie hlási aj zo Záhoria. „V úseku Cerová - Jablonica sú vozidlá mimo cesty, cesta je neprejazdná pre neupravenú vozovku,“ uvádza Stellacentrum a varuje aj pred situáciou v oblasti Majeríčky smerom na Sobotište. „V kopci stojí kamión, ktorý sa nevie pohnúť v dôsledku poľadovice. Treba zvýšiť opatrnosť,“ dodáva portál.
