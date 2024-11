Bratislava 29. novembra (TASR) - Na cestách si v piatok treba dávať pozor na hmlu a poľadovicu. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Nižná Šebastová, Sobrance, Brezno, Michalovce, Veľké Kapušany, Záborské a Šturec. Poľadovica sa tvorí na cestách tretej triedy v okolí Kokavy nad Rimavicou a Poltára. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Zjazdné sú takisto cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska miestami pokrytý vrstvou utlačeného alebo čerstvého snehu do troch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh sa vyskytuje na cestách tretej triedy v obvode Levoča.



Zjazdné sú rovnako horské priechody (HP), avšak s obmedzeniami. Povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem HP Šturec, Donovaly, Oravská Lesná, Huty a Čertovica, kde sa na vozovke miestami nachádza kašovitý alebo čerstvý sneh do jedného centimetra.