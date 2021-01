Na cestách treba počítať so zníženou viditeľnosťou

Bratislava 3. januára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Vodiči si však musia dávať pozor na zníženú viditeľnosť v niektorých úsekoch. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnosť.sk.



Na ceste Skalka - Kremnica je na vozovke utlačený sneh hrúbky tri centimetre. Miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra sa nachádza na cestách Dedinky - Ostrá Skala, Gemerská Poloma - sedlo Súľová a Dobšiná - Palcmanská Maša.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je však prevažne mokrý. Šoféri musia počítať s čerstvým až kašovitým snehom na priechodoch Dobšiná a Vrchslatina. Donovaly sú prejazdné pre všetku dopravu. Pezinská Baba je zjazdná v oboch smeroch.



Pre vozidlá dĺžky nad desať metrov sú po celú zimnú sezónu uzatvorené Šútovce a pre vozidlá dĺžky nad 12 metrov je uzatvorené Fačkovské sedlo.



Dojazd nákladnej dopravy do cieľa na území Slovenska je povolený do stredy (6. 1.).