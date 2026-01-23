< sekcia Slovensko
Na cestách tretej triedy v Námestove a Trstenej je zľadovatený sneh
SSC upozornila vodičov na padanie skál na HP Donovaly na ceste I/59 a na HP Šturec.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Na cestách tretej triedy v obvodoch Námestovo a Trstená je zľadovatený sneh. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Konštatuje zároveň, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.
„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, prípadne mokrý, miestami, najmä v hornatejších oblastiach, pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do jedného až dvoch centimetrov,“ uviedla SSC.
Informuje, že zjazdné sú aj horské priechody (HP), povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Besník, Šturec, Huty, Zbojská, Súľová, Grajnár, Havran, Vrchslatina, Látky - Prašivá, Donovaly a Čertovica, kde je čerstvý, kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov.
SSC upozornila vodičov na padanie skál na HP Donovaly na ceste I/59 a na HP Šturec. Pripomenula, že HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky a úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo vrátane HP Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.
