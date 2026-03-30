Na cestách tretej triedy v obvode Trstená sa vyskytuje kašovitý sneh
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Na cestách tretej triedy v obvode Trstená sa vyskytuje kašovitý sneh. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú suché až vlhké, miestami mokré.
Horské priechody sú taktiež zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý, miestami suchý. SSC upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov na horskom priechode Čertovica a na silný vietor v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú suché až vlhké, miestami mokré.
Horské priechody sú taktiež zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý, miestami suchý. SSC upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov na horskom priechode Čertovica a na silný vietor v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.