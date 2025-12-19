< sekcia Slovensko
Na ceste II/542 v lokalite Hanušovce a Hágy je poľadovica
Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody sú zjazdné.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Na ceste II/542 v lokalite Hanušovce a Hágy je poľadovica. Na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra padajú skaly na vozovku. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.
Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.
Hmla s dohľadnosťou 100 až 200 metrov sa vyskytuje na väčšine územia Slovenska. V oblasti Myjava a Švábovská stráň je podľa SSC viditeľnosť do 50 metrov. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je na horských priechodoch Šturec a Čertovica, v oblasti Žiliny, Banskej Štiavnice a Spišskej Starej Vsi.
Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.
Hmla s dohľadnosťou 100 až 200 metrov sa vyskytuje na väčšine územia Slovenska. V oblasti Myjava a Švábovská stráň je podľa SSC viditeľnosť do 50 metrov. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je na horských priechodoch Šturec a Čertovica, v oblasti Žiliny, Banskej Štiavnice a Spišskej Starej Vsi.