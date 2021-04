Na cestu do prírody medzi okresmi nebude potrebný negatívny test

Bratislava 18. apríla (TASR) - Na cestu do prírody medzi okresmi nebude od pondelka (19. 4.) potrebný negatívny test. Rovnako tak aj v prípade individuálneho športu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v piatok (16. 4.) schválila vláda.



Podmienka najviac sedemdňového negatívneho testu na ochorenie COVID-19 bude len v prípade okresov vo štvrtom stupni varovania. Avšak v čiernej farbe nebude ani jeden okres.



Od pondelka má byť umožnený aj pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku.



Výnimka zo zákazu vychádzania pre pobyt v prírode vrátane individuálneho športu platí od 5:00 do 20:00.