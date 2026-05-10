< sekcia Slovensko
Na cintoríne Háj Nicovô si uctili 81. výročie víťazstva nad fašizmom
Háj Nicovô sa pre verejnosť sprístupní po 12.30 h. Program osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom pokračuje v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), ako aj zástupcovia vlády a parlamentu si v nedeľu pietnym aktom kladenia vencov na vojnovom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši pripomenuli 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.
Háj Nicovô sa pre verejnosť sprístupní po 12.30 h. Program osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom pokračuje v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou programu budú príhovory hostí o 13.00 h i slávnostná vojenská prísaha od 14.30 h, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami.
Návštevníkov v priestoroch AOS čakajú statické aj dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl SR. „Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie,“ spresnili z rezortu obrany s tým, že deň vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny.
Háj Nicovô sa pre verejnosť sprístupní po 12.30 h. Program osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom pokračuje v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou programu budú príhovory hostí o 13.00 h i slávnostná vojenská prísaha od 14.30 h, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami.
Návštevníkov v priestoroch AOS čakajú statické aj dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl SR. „Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie,“ spresnili z rezortu obrany s tým, že deň vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny.