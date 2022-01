Na CoFoE sa diskutuje aj o dobudovaní zdravotnej únie EÚ

Mohlo by vás zaujímať: Brozmanová, Smatana, Pažitný cítia potrebu dobudovania zdravotnej únie

Bratislava/Brusel 14. januára (TASR) - Témou prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) je aj dobudovanie zdravotnej únie v EÚ. Na tejto potrebe sa v diskusii na TASR TV tento týždeň zhodli Mária Brozmanová zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, zdravotnícky analytik Martin Smatana a expert na zdravotníctvo Peter Pažitný.vysvetlila Mária Brozmanová, ktorá má na Stálom zastúpení SR pri EÚ na starosti oblasť zdravotníctva.Pažitný počas diskusie upozornil na to, že úroveň zvládania pandémie je v jednotlivých členských štátoch EÚ. Pandémia podľa neho nie je len o zvládnutí "covidu ako ochorenia".Zdravotnícky analytik Martin Smatana pripomenul, že Únia nemá v oblasti zdravotníctva priame kompetencie, avšak napriek tomu urobila podľa neho zo svojej pozície maximum.uviedol.Osoby so zdravotným postihnutím nemajú rovnaký prístup na Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE). Pre spravodajský portál Euractiv to uviedol predseda Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) Yannis Vardakastanis, ktorý je členom plenárnej konferencie CoFoE. Podľa jeho slov zdravotne postihnutí čelia v súvislosti s konferenciou väčším či menším bariéram. Jedným z príkladov menších prekážok je príkaz CAPTCHA na zaregistrovanie sa na stretnutia CoFoE.Francúzsko aj francúzske predsedníctvo v Rade EÚ urobia všetko pre to, aby sa prebiehajúca Konferencia o bezpečnosti Európy (CoFoE) skončila úspešne a s výsledkami v prospech občanov. Uviedol to francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune.uviedol Beaune.