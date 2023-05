Na diaľnici D1 za Sencom v smere do Bratislavy sa prevrátil kamión

Bratislava 2. mája (TASR) - Na diaľnici D1 za Sencom v smere do Bratislavy na 24. kilometri sa prevrátil kamión. Úsek je neprejazdný. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Zelená vlna RTVS dopĺňa, že obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. V dopravných aplikáciách sú hlásené kolóny.



"Podľa doterajších informácií došlo k zrážke dvoch nákladných vozidiel," uviedla polícia na sociálnej sieti. V súčasnosti podľa ich slov vozidlá tvoria prekážku vo všetkých troch jazdných pruhoch v smere do Bratislavy. "K zraneniu osôb nedošlo," spresnila.