Na diaľnici D2 v smere do ČR bude počas víkendu dopravné obmedzenie

Bratislava 22. marca (TASR) - Na diaľnici D2 v smere do Českej republiky bude v sobotu (23. 3.) od 7.00 h do nedele (24. 3.) 20.00 h dopravné obmedzenie. Prebiehať tam bude oprava ľavého jazdného pruhu. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Bude realizovaná oprava ľavého jazdného pruhu na diaľnici D2 smer Česká republika km 55 - 53,08," priblížili policajti s tým, že v úseku bude prejazdný len jeden jazdný pruh. Žiadajú vodičov, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa ich pokynmi.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zmodernizuje a zrekonštruuje povrch vozovky diaľnice D2 pri Kútoch, Malackách, Veľkých Levároch a Lamači. Prvé práce sa začnú v blízkosti križovatky Lamač v smere z Bratislavy do Malaciek. Ďalšie práce budú pokračovať od 2. apríla v smere z Českej republiky do Bratislavy a potrvajú do 13. mája.