< sekcia Slovensko
Na DOD v Prezidentskom paláci prišlo 13.500 návštevníkov
Prezident Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca vykonal prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR s plnými poctami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. augusta (TASR) - Priestory Prezidentského paláca v Bratislave si v nedeľu prišlo pozrieť 13.500 návštevníkov. Išlo tak o historicky najvyššiu účasť na Dni otvorených dverí. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Verejnosť si v Prezidentskom paláci mohla v Hnedom salóne pozrieť originál Ústavy SR z roku 1992 či štátnu pečať SR. Zelený salón bol pripravený tak, aby návštevníci videli tento priestor počas plenárneho rokovania delegácií, priblížila KP. Okrem toho v Zelenom salóne vystavili všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident SR pri príležitosti vzniku SR.
„Vo Veľkej sále sa návštevníci mohli odfotiť za rečníckym pultom prezidenta SR a fotografiu si mali možnosť urobiť v Prijímacom salóne, kde hlava štátu absolvuje aj tête-à-tête rokovania so zahraničnými štátnikmi i domácimi hosťami,“ uviedol odbor komunikácie. Dodal tiež, že Zlatý salón mohli návštevníci vidieť v štýle oficiálnej večere pre zahraničné návštevy v paláci. Zároveň vystavili aj dary, ktoré prezident dostal počas svojich zahraničných ciest aj výjazdov do slovenských regiónov.
Zároveň návštevníkov všetkých vekových kategórií čakal sprievodný program. Slovenský olympijský a športový výbor na Hodžovom námestí ponúkol rôzne pohybové aktivity. Návštevníci si mohli vyskúšať skautingové, športové či preventívne zdravotné aktivity a spoznať zaujímavosti zo sveta techniky, inovácií a železníc. Do sídla hlavy štátu zavítali na autogramiádu olympionici Vanesa Hocková, Bruno Mick, Christián Bosman, Miroslava Hocková a Danka Hrbeková.
„Medzinárodný vyšehradský fond prostredníctvom interaktívnych kvízov predstavil verejnosti svoju činnosť a aktivity. Statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta zabezpečil Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Súčasťou programu bol tiež detský kútik,“ uviedla KP.
Ľudia sa mohli zastaviť aj v stánkoch Čestnej stráže prezidenta SR či Národných obranných síl. Príslušníci čestnej stráže každú nepárnu hodinu predviedli „malú výmenu“ čestného stráženia sídla hlavy štátu a každú párnu hodinu „veľkú výmenu“. Ukázali taktiež svoje zručnosti počas tzv. galaprogramu. V Sale Terrena bola počas celého dňa sprístupnená výstava tvorby hendikepovaných umelcov. Na prednom nádvorí Prezidentského paláca sa predstavili folklórne súbory aj moderné tanečné štúdio.
Prezident Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca vykonal prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR s plnými poctami. Zároveň sa stretol v areáli a interiéri paláca s návštevníkmi DOD.
Verejnosť si v Prezidentskom paláci mohla v Hnedom salóne pozrieť originál Ústavy SR z roku 1992 či štátnu pečať SR. Zelený salón bol pripravený tak, aby návštevníci videli tento priestor počas plenárneho rokovania delegácií, priblížila KP. Okrem toho v Zelenom salóne vystavili všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident SR pri príležitosti vzniku SR.
„Vo Veľkej sále sa návštevníci mohli odfotiť za rečníckym pultom prezidenta SR a fotografiu si mali možnosť urobiť v Prijímacom salóne, kde hlava štátu absolvuje aj tête-à-tête rokovania so zahraničnými štátnikmi i domácimi hosťami,“ uviedol odbor komunikácie. Dodal tiež, že Zlatý salón mohli návštevníci vidieť v štýle oficiálnej večere pre zahraničné návštevy v paláci. Zároveň vystavili aj dary, ktoré prezident dostal počas svojich zahraničných ciest aj výjazdov do slovenských regiónov.
Zároveň návštevníkov všetkých vekových kategórií čakal sprievodný program. Slovenský olympijský a športový výbor na Hodžovom námestí ponúkol rôzne pohybové aktivity. Návštevníci si mohli vyskúšať skautingové, športové či preventívne zdravotné aktivity a spoznať zaujímavosti zo sveta techniky, inovácií a železníc. Do sídla hlavy štátu zavítali na autogramiádu olympionici Vanesa Hocková, Bruno Mick, Christián Bosman, Miroslava Hocková a Danka Hrbeková.
„Medzinárodný vyšehradský fond prostredníctvom interaktívnych kvízov predstavil verejnosti svoju činnosť a aktivity. Statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta zabezpečil Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Súčasťou programu bol tiež detský kútik,“ uviedla KP.
Ľudia sa mohli zastaviť aj v stánkoch Čestnej stráže prezidenta SR či Národných obranných síl. Príslušníci čestnej stráže každú nepárnu hodinu predviedli „malú výmenu“ čestného stráženia sídla hlavy štátu a každú párnu hodinu „veľkú výmenu“. Ukázali taktiež svoje zručnosti počas tzv. galaprogramu. V Sale Terrena bola počas celého dňa sprístupnená výstava tvorby hendikepovaných umelcov. Na prednom nádvorí Prezidentského paláca sa predstavili folklórne súbory aj moderné tanečné štúdio.
Prezident Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca vykonal prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR s plnými poctami. Zároveň sa stretol v areáli a interiéri paláca s návštevníkmi DOD.