Na dodržiavanie opatrení bude od stredy dohliadať viac policajtov

Bratislava 5. januára (TASR) - Na dodržiavanie opatrení bude v teréne od stredy (6.1.) dohliadať viac policajtov. Zvýšený výkon služby sa týka dopravnej, poriadkovej aj železničnej polície na celom Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



Podľa jej slov budú policajti vykonávať intenzívne náhodné kontroly najmä na hlavných cestných ťahoch, na hraniciach okresov, na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, či železničných staniciach a vo vlakoch.



"Vyzývame občanov, aby dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia a zostali doma. Ak je nevyhnutné odchádzať z domu napríklad do zamestnania, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa, alebo iný hodnoverný dokument, ktorým vedia preukázať nutnosť svojej cesty," uviedla hovorkyňa.



Dodala, že policajti budú aj naďalej kontrolovať dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.



"V prípade zistenia porušení bude každý prípad polícia riešiť individuálne. Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur," priblížila.