Na dôležitosť mamografie upozorňuje 4. ročník Behu pre zdravé prsia

Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku každoročne pribudne okolo 3000 prípadov rakoviny prsníka, asi tretina z nich už v neskorých štádiách. Ani počas vážnej epidemickej situácie by ženy nemali zabúdať na prevenciu rakoviny prsníka. Upozornil na to aj 4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia.



Každá žena na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok absolvovať raz za dva roky bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie. Ženám so zvýšeným rizikom výskytu rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať vyšetrenie každý rok. "Cieľom skríningu je predĺžiť život žien vplyvom liečby pri zistených včasných štádiách ochorenia, znížiť mortalitu a zlepšiť kvalitu života," vysvetlila Mária Rečková, lekárka a riaditeľka Národného onkologického inštitútu.



Pripomenula, že minulý rok sa na mamografickom skríningu zúčastnilo takmer 39.000 žien. U 310 z nich sa zistilo a následne hneď liečilo onkologické ochorenie, zväčša vo včasnom štádiu bez metastáz. "Mnohé z týchto žien si účasťou na skríningu zachránili život a zdravie," poukázala Rečková.



Ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo byť zachránených až 300 žien. "Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ," vysvetlila Alena Kállayová, lekárka, predsedníčka Ružovej stužky n. f. a zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.



Na dôležitosť vyšetrení upozorňuje aj charitatívny Beh pre zdravé prsia, ktorý sa uskutočňuje od nedele do 27. 6. formou virtuálneho behu s otváracou akciou na Železnej studničke v Bratislave. Výťažok z podujatia bude venovaný overeným organizáciám dlhodobo podporujúcim pacientky a vyliečené pacientky s rakovinou prsníka.