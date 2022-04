Na dom postavený pred rokom 2013 bude možno požiadať o dotáciu

Bratislava 11. apríla (TASR) - Osoba, ktorá postavila dom pred rokom 2013, bude môcť požiadať o dotáciu na obnovu rodinných domov. Musí v ňom tiež mať trvalé bydlisko viac ako jeden rok. Vyplýva to zo zverejnených podmienok poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov z plánu obnovy na webe obnovdom.sk. Samotná výzva na obnovu bude vyhlásená v treťom štvrťroku 2022.



Budova, ktorá má byť obnovená, musí byť v liste vlastníctva evidovaná ako rodinný dom. Zatriedený tak má byť aj v energetickom certifikáte. Dom musí byť výlučne alebo v prevažnej miere využívaný na bývanie. Viac ako 20 percent jeho kapacity nemôže byť využívaná na hospodársku činnosť, uvádza sa v materiáloch.



"Požiadať o príspevok možno len raz na ten istý rodinný dom," upozorňuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).



Ľudia budú môcť zatepliť dom i strechu, vymeniť okná a dvere, zatepliť podlahu nevykurovaného podkrovia, strop nevykurovaného suterénu i podlahu na teréne. V rámci inštalácie zdrojov energie bude z plánu obnovy preplatené tepelné čerpadlo, fovotovoltický panel, solárny kolektor, plynový kondenzačný kotol, rekuperácia i iný tepelný zdroj.



Finančne sa podporí zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, či tieniaca technika. Ľudia budú môcť požiadať aj o príspevok na odstránenie azbeztu, či už z obkladu stien, alebo strechy.



SAŽP v materiáli poukazuje, že poskytnutie príspevku sa nevzťahuje na prípravné práce, stavebné práce začaté pre 1. februárom 2020, ani na zariadenia, ktoré boli záväzne objednané pred týmto dátumom.



Rekonštrukcia rodinného domu, podliehajúca stavebnému konaniu, musí byť podľa materiálov ukončená do 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti. Obnova ostatných rodinných sa musí skončiť do ôsmich mesiacov, približuje materiál.



Zelená obnova rodinných domov sa bude financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do ich komplexnej obnovy pôjde z miliardového balíka 528 miliónov eur. Ambíciou projektu je podporiť minimálne 30.000 obnov rodinných domov.