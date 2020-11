VIDEO: Na druhé kolo testovania bude dosť zdravotníkov, tvrdí premiér

Bratislava 4. novembra (TASR) - Na druhé kolo testovania antigénovými testami bude dosť zdravotníkov. Na tlačovej konferencii po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to povedal premiér Igor Matovič (OĽANO).



"Nebojíme sa, že by sme mali nedostatok zdravotníckeho personálu, ktorí by prišli pomôcť na druhé kolo testovania," komentoval predseda vlády s tým, že pomoc v prvom kole počas uplynulého víkendu (31. 10. a 1.11.) poskytlo okolo 15.000 zdravotníkov. Zdôvodnil to tým, že v druhom kole testovania bude o 40 percent menej odberových tímov, a teda aj o 40 percent menší tlak na zabezpečenie zdravotníckeho personálu.







Uviedol, že už počas prvého kola testovania mali na konci "pretlak" síl. "Tak, ako nám v piatok (30.10.) ráno ešte chýbalo 40 percent odberových tímov nevybavených zdravotníckym personálom, tak v sobotu sme mali pretlak 20 až 30 percent ľudí navyše, ktorých sme už nemali kam umiestniť do odberových tímov," povedal.



Podľa premiéra sa celoplošného testovania zúčastnilo asi 95 percent ľudí, ktorí na ňom boli očakávaní.