Detskú univerzitu Komenského absolvoval rekordný počet detí

Bratislava 8. septembra (TASR) - Vyše 900 detí sa zapojilo do štúdia Detskej univerzity Komenského 2020 live online. Boli medzi nimi študenti z Českej republiky, Belgicka, Grécka, Kuvajtu, Nemecka, Panenských ostrovov, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny, USA či Veľkej Británie. "Každú z deviatich prednášok sledovalo v priemere viac ako 400 registrovaných študentov," informoval TASR Ján Lukáč, PR manažér Divadla Aréna, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.



Osemnásty ročník DUK sa konal kvôli novému koronavírusu online, prostredníctvom živého streamovania. Na štúdiu sa tak mohol zúčastniť neobmedzený počet detí. Lukáč dodal, že z celkového počtu registrovaných študentov úspešne skončilo s diplomom 364 študentov, ktorým v týchto dňoch zaslali absolventské diplomy.



Hlavný program tvorilo deväť zaujímavých prednášok, ktoré mohli registrovaní študenti sledovať naživo na webstránke projektu. "Keďže sa všetky prednášky vysielali online aj na stránke DUK na Facebooku, a teda ich mohli sledovať aj neregistrovaní študenti, sledovalo ich dohromady viac ako 5000 detí," poznamenal Lukáč s tým, že prednášky boli zamerané na aktuálne témy súvisiace s pandémiami, vírusmi či imunitou. Podmienkou získania absolventského diplomu bolo nielen live sledovanie video prednášok, ale aj úspešné zvládnutie minimálne šiestich skúšobných online testov.



"Online štúdium sa od vypuknutia pandémie v marci stalo súčasťou života všetkých žiakov a študentov. Aj keď tento spôsob plnohodnotne nenahradí klasické prezenčné vzdelávanie a kontakt s učiteľmi a spolužiakmi mnohým veľmi chýba, som rád, že vďaka technológiám vzdelanie nepozná hranice. Naši dospelí študenti to zvládli, aj keď pre niektorých to vôbec nebolo jednoduché. O to viac som hrdý na všetkých študentov a študentky tohto mimoriadneho ročníka DUK, ktorí sa nenechali odradiť a našli si cestu k novým poznatkom," uviedol Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je spoluorganizátorom projektu.



Riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ DUK Juraj Kukura pripomenul, že v tomto ročníku projektu sa napriek koronavírusovým obmedzeniam podarilo zorganizovať za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení aj niekoľko workshopov a výletov. Študenti absolvovali workshop v Slovenskej národnej galérii, výlet loďou za umením do Danubiany, štvordňový pobyt na Planinke, street dance workshop i IT workshop – Ako byť online a v bezpečí.



V súvislosti s očakávanou druhou vlnou nového koronavírusu na Slovensku sa organizátori DUK rozhodli prispieť k zvýšenej informovanosti detí a mládeže. Na YouTube kanáli projektu zverejnili dve kľúčové prednášky, ktoré boli súčasťou tohto ročníka - Prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy? a Prečo by sme nemali koronavírus podceňovať?