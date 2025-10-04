< sekcia Slovensko
Na Dukle si pripomenú 81. výročie Karpatsko-duklianskej operácie
Areál pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle bude pre verejnosť otvorený od 11.00 h. O 13.00 h je na programe prelet leteckej techniky a pietny akt kladenia vencov.
Autor TASR
Svidník 4. októbra (TASR) - Na Dukle sa v nedeľu (5. 10.) uskutočnia oslavy 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie (KDO). Svoju účasť na nich potvrdil prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Peter Pellegrini a ďalší vrcholní predstavitelia štátu. Okrem spomienkových podujatí a ukážky ozbrojených síl bude súčasťou osláv aj sprievodný program.
Areál pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle bude pre verejnosť otvorený od 11.00 h. O 13.00 h je na programe prelet leteckej techniky a pietny akt kladenia vencov. Slávnostný program s príhovormi hostí sa začne o 13.50 h a o 14.30 h sa uskutoční prezentácia klubov vojenskej histórie. K dispozícii návštevníkom bude i historická technika, dobové jedlá a pripravený je i program pre deti.
Počas dňa bude medzi Svidníkom a Vyšným Komárnikom premávať kyvadlová doprava.
Z dôvodu osláv bude v nedeľu hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek a cesta I/21 v čase od 6.00 h do 18.00 h obojsmerne uzavretá.
KDO bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.
Areál pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle bude pre verejnosť otvorený od 11.00 h. O 13.00 h je na programe prelet leteckej techniky a pietny akt kladenia vencov. Slávnostný program s príhovormi hostí sa začne o 13.50 h a o 14.30 h sa uskutoční prezentácia klubov vojenskej histórie. K dispozícii návštevníkom bude i historická technika, dobové jedlá a pripravený je i program pre deti.
Počas dňa bude medzi Svidníkom a Vyšným Komárnikom premávať kyvadlová doprava.
Z dôvodu osláv bude v nedeľu hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek a cesta I/21 v čase od 6.00 h do 18.00 h obojsmerne uzavretá.
KDO bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.