Na Dunajci spustili pltnícku sezónu, otvorili viaceré atrakcie

Červený Kláštor 9. mája (TASR) – Na Dunajec sa v piatok (8. 5.) opäť vrátili plte, jeho splav na slovenskej strane je možný len za sprísnených podmienok. Tie platia aj v prípade splavu na raftoch či požičiavania bicyklov. Svoje brány po uvoľnení niektorých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom otvorila aj Chata Pieniny a Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore.



Ako informoval Rudolf Velička zo Združenia pltníkov Dunajec, na návštevníkov Pienin sú pripravení, k dispozícii majú 15 pltí. Maximálny počet pasažierov na plti je desať, všetci sú povinní dodržiavať od seba maximálny možný odstup a nosiť rúško. Desaťkilometrová trasa splavu vedie úsekmi Dunajec - Majere - Červený Kláštor - Lesnica. Rafty si spolu s výbavou môžu turisti vyzdvihnúť v Červenom Kláštore alebo v lodenici Lysá nad Dunajcom.



Svoje brány otvorila aj Chata Pieniny, ktorá sprístupnila ubytovacie a stravovacie služby. “V prípade ubytovania platí, že každá izba musí po odchode hostí ostať prázdna 24 hodín. Stravu podávame iba individuálne na izbách alebo na terase. Pozitívna správa je, že už máme prvé rezervácie, čo môže byť signálom prebúdzajúceho sa cestovného ruchu,” povedal Ján Jankela z Chaty Pieniny.



Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš Pieniny Jakub Ondrej verí, že aj keď hranice s Poľskom, ktoré bolo pre nich zdrojom najväčšieho počtu turistov, ostávajú zatvorené, do Pienin prilákajú domácich turistov. Počet prenocovaní v regióne podľa vybranej dane z ubytovania za minulý rok bol viac ako 240.000.



Svoje expozície otvorilo aj Múzeum Červený Kláštor, maximálny možný počet ľudí v prípade skupinového vstupu do múzea je päť. Múzeum bude sprístupnené v upravenom čase, a to od 9.00 h do 18.00 h.