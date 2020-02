Na dvoch fakultách UK v Bratislave by malo dôjsť k výmene výťahov

Bratislava 21. februára (TASR) – Na dvoch fakultách Univerzity Komenského (UK) v Bratislave by malo dôjsť k výmene výťahov a rekonštrukcii strojovne. Najväčšia univerzita na Slovensku na tento zámer vyhlásila súťaž za odhadovanú sumu 1.292.650 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Nové výťahy by mali pribudnúť v areáli Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty UK. Súčasťou zákazky je aj nadväzujúca údržba a zmluvný servis počas záručnej doby.



Projekt je financovaný v rámci projektu EÚ ACCORD, na ktorý získala UK spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave financie. Národný projekt ACCORD má za cieľ zlepšiť univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume, vývoji a inováciách, pričom ide o najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska. Celkový rozpočet je vo výške 119,7 milióna eur, pričom celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 110,9 milióna eur, z toho 105,4 milióna eur je príspevok operačného programu Výskum a inovácie.



Lehota na predkladanie ponúk je určená do 31. marca.