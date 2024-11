Na európskom výbore by mohol člena vlády zastupovať iný minister

Bratislava 27. novembra (TASR) - Ak by sa člen vlády vrátane premiéra nemohol zúčastniť na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, zastúpiť by ho mohol iný minister. Navrhol to poslanec Richard Glück (Smer-SD) cez pozmeňujúci návrh, ktorý prešiel ústavnoprávnym výborom. Šéf európskeho výboru Ján Ferenčák (Hlas-SD) so zmenou nesúhlasí, pretože to podľa neho oslabuje výbor. Tvrdí, že rokovania európskeho výboru s členom vlády pred jeho odchodom na rokovania do Bruselu sú často v odbornej rovine. Nevie si predstaviť zastupovanie iným ministrom. Stráca sa podľa neho podstata takýchto stretnutí.



Glück návrh podal ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní, ktorú do parlamentu predložilo ministerstvo školstva. Návrh ešte musí prejsť parlamentom. Hovorí o tom, že ak poverený člen vlády nemôže prísť na európsky výbor, je povinný dať sa zastúpiť iným členom vlády. Táto zmena podľa neho nebude mať vplyv na postup podľa ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ.



Ferenčák sa o návrhu dozvedel až po jeho schválení na ústavnoprávnom výbore. Myslí si, že návrh naráža na principiálne veci, ktoré by sa nemali meniť. "Aj do budúcna sa stráca podstata takýchto stretnutí, pretože zmysel to má, ak sa to drží v odbornej rovine," povedal. Ak dôjde k zastupovaniu mimo odbornosti, náš výbor bude podľa neho raritou v rámci Európy.



Ústavný zákon podľa Ferenčáka hovorí, že člen vlády predkladá NR SR návrhy právne záväzných aktov a iných aktov európskych spoločenstiev alebo EÚ, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov. "Každý jeden člen vlády, ktorý ide do Bruselu a prezentuje určité stanoviská, by mal predtým predstúpiť pred národnú radu, oboznámiť o tom poslancov národnej rady. Na základe zákona o rokovacom poriadku bola táto právomoc presunutá na výbor pre európske záležitosti," priblížil.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Ferenčáka chodil na výbor a vždy zodpovedal otázky členov v korektnej diskusii. Z pohľadu predsedu vlády ide podľa Ferenčáka skôr o politické stanoviská, pri členoch vlády sú to odborné diskusie. Nevie si predstaviť, že na otázky členov výboru príde odpovedať iný člen vlády, ktorý za daný rezort a problematiku nezodpovedá.



Aj doteraz bolo praxou, že ak sa nemohol člen vlády zúčastniť na výbore, poslal za seba napríklad štátneho tajomníka. Ferenčák pripomenul, že za premiéra zvykol chodiť minister zahraničných vecí, prípadne štátny tajomník tohto rezortu. "Na výbore s tým nebol nikdy problém a vždy sa rešpektoval prístup, že nie vždy sa dá prísť, a nielen z pohľadu zdravotných dôvodov, ale aj pracovných náležitostí môže dôjsť k určitým kolíziám," doplnil.



Fico v stredu reagoval, že na výbor pre európske záležitosti chodí, nemá preto problém s touto právnou úpravou. "Chodím tam vždy, keď má zasadať Európska rada," povedal. Návrh podľa neho reaguje na praktické situácie. Glück odmietol, že by ho Fico žiadal o predloženie tejto zmeny. Odôvodňuje ju aj tým, že pre premiéra je niekedy technicky zložité zúčastniť sa na výbore a následne sa ponáhľať do zahraničia. Nesúhlasí s tým, že účasť premiéra na tomto výbore je jednou z mála možností pre opozíciu ho konfrontovať. Reagoval, že poslanci sa môžu pýtať napríklad na hodine otázok v NR SR.