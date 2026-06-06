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Na Evanjelických dňoch v B. Bystrici sa očakáva účasť 2500 veriacich
Súčasťou programu bude pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. júna (TASR) - Evanjelici z celého Slovenska sa od 12. do 14. júna stretnú v Banskej Bystrici na Evanjelických dňoch. Na tohtoročnom podujatí, ktoré má zdôrazniť službu ľuďom a ukázať, ako im cirkev pomáha aj mimo kostola, sa očakáva účasť viac než 2500 veriacich. Súčasťou programu bude pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku. TASR o tom informovala mediálna tajomníčka ECAV na Slovensku Jana Nunvářová.
„Evanjelické dni prinesú do Banskej Bystrice duchovný, kultúrny i spoločenský program. Ich hlavnou myšlienkou je služba, spolupatričnosť a osobné stretnutie ľudí z celého Slovenska. Podujatie nastolí otázku, ako môže cirkev stáť pri človeku nielen poskytovaním duchovnej starostlivosti, ale aj v bežnom živote - pri senioroch, deťoch, rodinách, ľuďoch v núdzi, chorobe či samote,“ vysvetlila Nunvářová.
Dôležitou súčasťou podujatia bude Evanjelická diakonia. Ide o charitatívnu organizáciu ECAV, ktorá poskytuje praktickú službu v podobe sociálnej a humanitárnej pomoci, starostlivosti a podpory zraniteľných skupín. Na Slovensku dnes tvorí sieť stredísk, ktoré pomáhajú seniorom, deťom bez bezpečného rodinného zázemia, ženám s deťmi v krízovej situácii, mladým dospelým po odchode z detských domovov, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, rodinám v núdzi či utečencom.
„Ako evanjelici chceme byť v tejto veľmi zložitej dobe spolu. Túžime budovať povedomie spoločnej rodiny a takisto zdôrazniť myšlienku, že tu nie sme sami pre seba, ale že sme tu aj pre iných. Ako evanjelici z celého Slovenska chceme viac porozumieť tomu čo znamená, že Boh nás v Ježišovi miloval a slúžil nám,“ priblížil generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.
Podľa organizátorov v čase digitálnej komunikácie, rýchleho životného tempa a rastúcej osamelosti je dôležité vytvárať priestor, kde ľudia môžu byť spolu.
„Digitálny svet nám ukazuje, aké nenahraditeľné je stretnúť sa naživo. Je to obrovská príležitosť prehĺbiť naše vzťahy. Ako evanjelici túžime byť spolu tvárou v tvár, v blízkosti svojich bratov, sestier a priateľov, a darovať si navzájom svoj čas,“ zdôraznila generálna dozorkyňa ECAV Renáta Vinczeová.
ECAV je druhá najväčšia cirkev na Slovensku a má približne 290.000 členov združených v 316 cirkevných zboroch. Duchovnú službu v nich vykonáva 326 farárov, pričom ženy tvoria takmer polovicu z nich.
„Evanjelické dni prinesú do Banskej Bystrice duchovný, kultúrny i spoločenský program. Ich hlavnou myšlienkou je služba, spolupatričnosť a osobné stretnutie ľudí z celého Slovenska. Podujatie nastolí otázku, ako môže cirkev stáť pri človeku nielen poskytovaním duchovnej starostlivosti, ale aj v bežnom živote - pri senioroch, deťoch, rodinách, ľuďoch v núdzi, chorobe či samote,“ vysvetlila Nunvářová.
Dôležitou súčasťou podujatia bude Evanjelická diakonia. Ide o charitatívnu organizáciu ECAV, ktorá poskytuje praktickú službu v podobe sociálnej a humanitárnej pomoci, starostlivosti a podpory zraniteľných skupín. Na Slovensku dnes tvorí sieť stredísk, ktoré pomáhajú seniorom, deťom bez bezpečného rodinného zázemia, ženám s deťmi v krízovej situácii, mladým dospelým po odchode z detských domovov, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, rodinám v núdzi či utečencom.
„Ako evanjelici chceme byť v tejto veľmi zložitej dobe spolu. Túžime budovať povedomie spoločnej rodiny a takisto zdôrazniť myšlienku, že tu nie sme sami pre seba, ale že sme tu aj pre iných. Ako evanjelici z celého Slovenska chceme viac porozumieť tomu čo znamená, že Boh nás v Ježišovi miloval a slúžil nám,“ priblížil generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.
Podľa organizátorov v čase digitálnej komunikácie, rýchleho životného tempa a rastúcej osamelosti je dôležité vytvárať priestor, kde ľudia môžu byť spolu.
„Digitálny svet nám ukazuje, aké nenahraditeľné je stretnúť sa naživo. Je to obrovská príležitosť prehĺbiť naše vzťahy. Ako evanjelici túžime byť spolu tvárou v tvár, v blízkosti svojich bratov, sestier a priateľov, a darovať si navzájom svoj čas,“ zdôraznila generálna dozorkyňa ECAV Renáta Vinczeová.
ECAV je druhá najväčšia cirkev na Slovensku a má približne 290.000 členov združených v 316 cirkevných zboroch. Duchovnú službu v nich vykonáva 326 farárov, pričom ženy tvoria takmer polovicu z nich.