Na expolicajta Mariána K. vydali európsky zatykač

Bratislava 21. januára (TASR) - Na expolicajta Mariána K. vydali v piatok (20. 1.) európsky zatykač. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Upozornil na to Denník N.



Prvostupňový súd Mariána K. pôvodne uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku a pre obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve, uložil mu trest 11 rokov väzenia. Prípad je v súčasnosti na Najvyššom súde SR. Expolicajt sa na zasadnutia opakovane nedostavil. Neúčasť na tohtotýždňovom verejnom zasadnutí zdôvodnil svojím zdravotným stavom, ktorý mu nedovoľuje vycestovať z Bosny a Hercegoviny.



Marián K. čelí obžalobe za prijatie úplatku vo výške 25.000 eur od podnikateľa Norberta B. prostredníctvom bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda S. Pomôcť mal za to Štefanovi Ž., príbuznému exministra Petra Žigu. V druhom skutku sa mu kladie za vinu, že mal prijať úplatok vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M.