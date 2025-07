Na festivale Pohoda má zastúpenie aj slovenská hudobná scéna

Bratislava 11. júla (TASR) - Na festivale Pohoda, ktorý sa koná do soboty (12. 7.) na trenčianskom letisku, má aj tento rok zastúpenie aj slovenská hudobná scéna. Speváčka Jana Kirschner v piatok predstaví aktuálny album Obyčajnosti, s ktorého programom vypredala turné po Slovensku aj Česku. Indie popová kapela Bad Karma Boy príde s hosťami a špeciálnym pódiovým dizajnom.



Raper Vec pred publikum predstúpi v rámci Allstars zostavy so svojimi spriaznenými umelcami. „Tono S., Zverina, Škrupo, Kriss Krimm, Supa či Šimon Švidraň spolu so zohratou kapelou odohrajú energický koncert, pričom o vizuály za ich chrbtami sa postará legendárny Branislav Vincze,“ priblížili organizátori festivalu na webe.



Producent FVLCRVM v piatok odpremiéruje na Pohode svoju novú audiovizuálnu šou. Na pódium si pozve viacerých hostí. Organizátori avizujú aj nové skladby z pripravovaného albumu.



Na slovenských interpretov sa môžu návštevníci festivalu tešiť aj v sobotu. Spevák Richard Müller odohrá 75-minútový koncert so 40-člennou sprievodnou kapelou. Skupina Bez ladu a skladu oslávi 40. výročie svojho vzniku krstom albumu Iba raz s dychovkou Lucerka. Skupina Puding pani Elvisovej oslávi 30. výročie svojho vzniku.



Slovenskú hudbu zastupujú aj ďalší interpreti. Na najväčšom pódiu vystúpila prvý deň speváčka Nina Kohout. Fanúšikovia si mohli užiť aj koncerty Fallgrapp, Chiki liki tu-a či Berlin Manson.