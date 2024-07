VIDEO: Na festivale Pohoda ošetrili 15 osôb, dve sa zranili vážnejšie

Na snímke niektorí ľudia sa stále bavia po zrušení 27. ročníka festivalu Pohoda v Trenčíne v sobotu 13. júla 2024. Festival Pohoda po piatkovej intenzívnej búrke, ktorá spôsobila pád veľkého stanu a zranila najmenej 12 ľudí, predčasne ukončili. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava/Trenčín 13. júla (TASR) - Záchranári ošetrili po piatkovej (12. 7.) intenzívnej búrke a páde stanu na festivale Pohoda v Trenčíne 15 prevažne ľahšie zranených osôb vo veku 19 až 49 rokov, z toho boli dvaja cudzinci. Dve ženy vo veku 20 a 24 rokov utrpeli vážnejšie zranenia. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.Záchranári priblížili, že 14 zranených transportovali do nemocníc v Trenčíne a Považskej Bystrici. Išlo prevažne o úrazy hlavy, pomliaždeniny horných a dolných končatín. Dve vážnejšie zranené ženy mali zlomeniny driekovej chrbtice a panvy.Na Pohode zasahovali po páde veľkého stanu v piatok večer všetky záchranné zložky. Polícia avizovala, že začne trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.Festival organizátori predčasne ukončili. Rozhodli sa tak po zvážení časových možností kontroly bezpečnosti festivalových stavieb. Stanové mestečko treba opustiť do soboty 12.00 h. Festivalové parkovisko a karavan parking budú otvorené do 16.00 h.