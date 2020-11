Na festivale Prix Ex Aequo zvíťazila hra z produkcie Českého rozhlasu

Bratislava 9. novembra (TASR) - Vyhlásením výsledkov vyvrcholil v piatok (6. 11.) v Bratislave medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo. Na 13. ročníku súťažilo 21 rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových hier pre mládež z produkcie 11 vysielateľov. Prix Ex Aequo za najlepšiu rozhlasovú hru získal Český rozhlas.



"Festival prebiehal kvôli pandemickej situácii online a výsledky si mohli tvorcovia a poslucháči vypočuť vo vysielaní relácie Rádia Devín Ars Litera," informoval TASR Stanislav Čačko, PR manažér RTVS, ktorý festival organizuje v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU).



Prix Ex Aequo za najlepšiu rozhlasovú hru získal Český rozhlas s dielom Komáre sa ženili alebo Zo života otravného hmyzu (huMOR na tie vaše rody). Príbeh komára Zdendu a svetlušky Soničky je podľa poroty "vynikajúco napísaným textom, ktorý podáva vážne témy hravou formou a svojou príťažlivosťou oslovuje deti aj dospelých". "S takouto kvalitou sa v rozhlasových hrách nestretávame často. Príbeh hovorí o slobode názoru, slobodnej voľbe života a lásky a solidarite, bez poučujúceho tónu," znelo hodnotenie poroty. Tú tvorilo 11 porotcov nominovaných účastníckymi organizáciami. Svoje návrhy na ocenenia tlmočili mailovou formou a definitívne o víťazoch rozhodli počas videokonferencie.



Prix Ex Aequo za výnimočný výkon v rozhlasovej hre získala Eva Staaf za réžiu hry z produkcie Swedish Radio Stockholm Bratia Levie Srdce. Porota konštatovala, že ocenená režisérka preukázala výnimočnú vnímavosť pri výbere hlasov a režisérskom vedení účinkujúcich hercov. Vyzdvihla najmä prirodzený herecký výkon obidvoch mladých protagonistov. Hra podľa hodnotiacich odborníkov, formou podobnou filmovému spracovaniu, vťahuje poslucháča do sveta z príbehu Astrid Lindgrenovej.



"Rozhlasová hra je kráľovský a vrcholový žáner rozhlasovej tvorby. Je preto mimoriadne potešujúce, že Slovenský rozhlas od začiatku svojej čochvíľa 95-ročnej histórie tomuto žánru venuje veľkú a dlhotrvajúcu pozornosť, ktorá prerástla do tradície," uviedol k 13. ročníku festivalu generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Ďalej konštatoval, že podujatie svedčí o tom, že "Slovensko ako malá krajina je veľmocou a kráľovstvom rozhlasovej hry".



Vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková poznamenala, že nositelia ocenení ukázali, aké rôznorodé a pritom uchvacujúce môžu byť podoby súčasnej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež. "Teší nás, že aj všetky súťažné príspevky – vrátane dvoch rozhlasových hier z produkcie RTVS – mierili priamo k podstate umenia ako niečoho bytostne potrebného pre malého a mladého poslucháča a svoje hodnoty poskytli v zvukovo i myšlienkovo príťažlivej podobe," dodala.