Na FIIT STU sa zapísalo skoro 300 prvákov, vlani ich bolo o 25% viac

Bratislava 25. augusta (TASR) – Na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave je do prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia nadchádzajúceho akademického roka 2020/2021 zapísaných takmer 300 študentov. Ako TASR informovala Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, je to približne o 25 percent menej, ako to bolo vlani.



Na FIIT STU by malo podľa Karoliovej nastúpiť aj takmer 40 zahraničných študentov. "Vzhľadom na fakt poklesu záujemcov o štúdium na takmer všetkých fakultách STU, ako aj na skutočnosť takmer rok trvajúcej antikampane sa nám podarilo pokles zapísaných budúcich prvákov zastaviť na odporúčanom čísle akreditačnej komisie," uviedla Karoliová. Ako doplnila, FIIT STU nerobila pri prijímaní uchádzačov žiadne ústupky a prijatí boli tí najlepší, ktorí splnili prísne kritériá na prijatie.



"Na počty vysokoškolákov na Slovensku už dlhodobo vplýva aj demografická krivka. Kým v roku 2012 zmaturovalo viac ako 59.000 študentov stredných škôl, v roku 2020 ich bolo len okolo 41.000. Žiaľ, rovnaký trend dlhodobého poklesu počtu zapísaných prvákov zaznamenáva celá STU. Kým v akademickom roku 2006/2007 bol počet zapísaných prvákov na STU viac ako 5000, v roku 2018/2019 sa zapísalo už len niečo vyše 3000," uviedol prodekan poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov Lukáš Šoltés.



Dekan FIIT STU tvrdí, že napriek tomu, že ich pokles študentov neteší, vo vnútri fakulty dlhodobo diskutovali o potrebe znižovania počtu prijímaných študentov vzhľadom na personálne kapacity fakulty, rešpektujúc odporúčanie slovenskej, ako aj medzinárodnej akreditácie. "Tá totiž už pri získaní medzinárodnej akreditácie odporúčala FIIT STU znížiť počet študentov na pedagóga a zamerať sa na zvýšenie úspešnosti študentov na prvom - bakalárskom stupni štúdia, čo znamená ich pokračovanie v štúdiu na druhom - inžinierskom stupni štúdia. Naším cieľom preto bude predovšetkým znižovanie poklesu počtu študentov medzi bakalárskym a inžinierskym stupňom štúdia, ako aj znovuobnovenie reputácie fakulty," uzavrel Kotuliak.



Spory na fakulte sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra 17. februára a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Akademický senát STU sa pokúsil 13. júla odvolať Kotuliaka z funkcie dekana FIIT, avšak neúspešne.