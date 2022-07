Na filatelistickej súťaži reprezentuje Slovensko známka Lomidrevo

Bratislava 4. júla (TASR) – V medzinárodnej filatelistickej súťaži bojuje Slovensko o víťazstvo s poštovou známkou rozprávkového Lomidreva s nominálnou hodnotou 1,50 eura. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



"Postava Lomidreva, zachytená v slovenskom jazykovom prostredí Jánom Franciscim, Pavlom Dobšinským a ďalšími zberateľmi 19. storočia, sa objavuje v typickej rozprávkovej ríši princezien a drakov so šťastným koncom," uviedla Dorčáková. Lomidrevo má reprezentovať slovenský kontext stereotypu horala či pastiera putujúceho slovenskými dedinami s valaškou alebo budzogáňom v ruke.



Slovenská pošta sa so známkou Lomidreva zapojila do medzinárodnej súťaže o najkrajšiu poštovú známku roku 2022 na tému Príbehy a mýty, ktorá je organizovaná asociáciou PostEurop. Tá od roku 1993 združuje európskych poštových operátorov. "Zberatelia, fanúšikovia filatelie, ale aj 'len' obdivovatelia pekných známok môžu prostredníctvom internetu hlasovať, ktorá známka sa im páči najviac," vysvetlila hovorkyňa Slovenskej pošty. Hlasujúci sa zároveň dozvedia, prečo konkrétny rozprávkový motív reprezentuje danú európsku krajinu.



Hlasy za najkrajšiu poštovú známku roku 2022 môžu záujemcovia posielať na webovej stránke www.posteurop.org/europa2022 do 9. septembra. Víťazné známky budú vyhlásené na valnom zhromaždení PostEurop v októbri 2022 v Dubline v Írsku.



Asociáciu PostEurop zastupuje 55 poštových operátorov v 53 krajinách.