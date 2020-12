Na Filoménu bude jasno, večer možno zasneží

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku jasno až polojasno, popoludní od juhu postupne veľká oblačnosť a k večeru miestami slabé sneženie. Najvyššia denná teplota 0 až 4 stupne C.

Na strednom Slovensku jasno až polojasno. Popoludní pribúdanie oblačnosti a k večeru najmä na juhu miestami slabé sneženie. Najvyššia denná teplota -2 až +3 stupne C.

Na východnom Slovensku jasno až polojasno. Popoludní pribúdanie oblačnosti a neskôr ojedinele slabé sneženie. Najvyššia denná teplota -1 až +4 stupne C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m jasno až polooblačno, k večeru od juhu postupne zväčšená oblačnosť. Teploty 0 až -2 stupne C.

Vo výške 1500 m jasno až polooblačno, k večeru od juhu postupne zväčšená oblačnosť. Teploty -2 až -5 stupňov C.

Vo výške 2000 m jasno až polooblačno, k večeru od juhu postupne zväčšená oblačnosť. Teploty -5 až -6 stupňov C.

Bratislava 27. decembra (Teraz.sk) - Dnes bude jasno až polojasno, večer najmä na juhu miestami slabo zasneží. Denné teploty budú od -2 do 4 stupňov C.Podrobnejšiu predpoveď počasia nájdete TU