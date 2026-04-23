Na generálnom štábe sa začalo cvičenie za účasti poslancov parlamentu
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Na Generálnom štábe Ozbrojených síl (OS) SR sa začalo cvičenie strategicko-politickej úrovne reakcie štátu na možné scenáre ohrozenia. Zúčastňujú sa na ňom aj poslanci Národnej rady SR zaradení v brannobezpečnostnom výbore a kontrolnom výbore na kontrolu Vojenského spravodajstva. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.