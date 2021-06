Na Globsecu vystúpi pápež, prídu traja prezidenti a traja premiéri

Na snímke zľava právnik a ľudsko-právny aktivista Martin Vavrinčík, vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biochemického centra Slovenskej akadémie vied Juraj Kopáček, biotechnológ Peter Kilian, prezident mimovládnej organizácie Globsec Róbert Vass, prvý viceprezident mimovládnej organizácie Globsec Milan Solár počas brífingu o konferencii GLOBSEC Bratislava Forum 2021 na tému Bezpečnostné opatrenia súvisiace s vírusom COVID-19 a ocenenie Česko-slovenská transatlantická cena 2021, 10. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. júna (TASR) - Na tohtoročnej konferencii Globsec Bratislava Forum 2021 potvrdili účasť traja prezidenti, traja predsedovia vlád a 25 ministrov či ich zástupcov z rôznych štátov. Na diaľku má vystúpiť aj pápež František. Podujatie sa uskutoční od 15. do 17. júna v Bratislave. Prezident Globsecu Róbert Vaas o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii. Nosnou témou konferencie bude obnova sveta po pandémii.Ako zdôraznil Vaas, nejde len o zdravotnú tému. Rečníci sa budú zaoberať napríklad obnovou dôvery v demokraciu a inštitúcie, ekonomickým rastom a udržateľnosťou, reguláciou nových technológií, kybernetickou bezpečnosťou, ale aj vplyvom pandémie na verejné zdravie a zdravotníctvo.Prezident organizácie pripomenul, že ide už o druhý Globsec organizovaný počas pandémie. Prináša to podľa neho nielen pandemické, ale aj cestovné obmedzenia, ktoré sú komplikáciou pri zahraničných účastníkoch. Napriek tomu hodnotí ročník ako jeden z najsilnejších. Vystúpiť má 145 spíkrov, medzi nimi aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger (OĽANO), ale aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz či prezident Chorvátska Zoran Milanović. Mimoriadnym hosťom bude pápež František.Časť hostí príde osobne, časť virtuálne, pričom celkovo sa na konferencii zúčastnia zástupcovia takmer stovky krajín.Súčasťou podujatia bude aj udeľovanie Česko-slovenskej transatlantickej ceny za prínos pre podporu demokracie a transatlantického spojenectva. Tento rok ju získajú Václav Havel (in memoriam) a prezident Brookingsovho inštitútu generál John Allen.Podmienkou vstupu na konferenciu bude negatívny PCR test na nový koronavírus nie starší ako 48 hodín. Pri zahraničných účastníkoch sa budú vyžadovať dva. Alternatívou bude LAMP test. Organizátori prijali aj ďalšie opatrenia.